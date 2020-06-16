‘Biçime değil öze önem veriyorum’

Üşümezsoy, giyim tarzıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Yayındaki kıyafeti özel seçmedim. Adadaydım ve o kıyafetleydim. Acilen programa çağrılınca da öylece geldim. Yıllarca sağlıklı beslendim. Kas olan bir vücuda sahip oldum. Vücudumla gurur duyuyorum, 2012’de ve 2019’da risk olan üç bölgeyi nokta olarak bilebilecek bir bilgi yeteneğinin verdiği güvenle ‘Ağır ol da molla desinler’ söylemine karşı çıkarak öz ve biçim ilişkisinde öze önem vererek, yani bilgiye önem vererek biçime meydan okudum.” Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı televizyon programında giydiği kıyafetlerle sosyal medyada gündem oldu.