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Bıçaklı zorba

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Taksi Şoförü#Polis
Bıçaklı zorba
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Burdur’da 24 Kasım’da 21.00 sıralarında, erkek arkadaşı M.T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak onun evinden ayrılmak istedi. M.T., taksiye binen Ş.A.’yı indirmek istedi. Ş.A. inmeyince M.T. araca zarar verip aynasını kırdı.

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Aracından inen taksi şoförü M.M. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., bıçakla şoför M.M.’ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran M.T.’yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı. Taksiden inmeyen Ş.A.’nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle M.T., kaçarak uzaklaştı. Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikâyeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T., önceki gün serbest bırakıldı.

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#Burdur#Taksi Şoförü#Polis

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