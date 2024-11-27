Bıçaklı zorba

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Aracından inen taksi şoförü M.M. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., bıçakla şoför M.M.’ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran M.T.’yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı. Taksiden inmeyen Ş.A.’nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle M.T., kaçarak uzaklaştı. Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikâyeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T., önceki gün serbest bırakıldı.