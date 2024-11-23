Bıçaklı yaralamadan girdiği cezaevinden tahliye olup eşi ve kayınpederini bıçakladı

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Olay, sabah saatlerinde Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı yaralama suçundan 3 yıl önce tutuklanan ve Kırıkkale'de cezaevine giren S.M.S., bir süre önce tahliye oldu. İzmir'e gelen S.M.S., eşi H.S. ve kayınpederi K.A.'nın yaşadığı adrese gitti. S.M.S., burada bilinmeyen eşi ve kayınpederi ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.M.S., eşi H.S. ve kayınpederi K.A.'yı bıçakladı.

KADES HAYAT KURTARDI

Yaşanan saldırıda H.S., can havliyle telefonunda bulunan KADES uygulamasından yardım istedi. Uygulamadan gelen ihbar üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, adrese gitti. S.M.S. burada suç aleti bıçak ile yakalanırken yaralanan H.S. ve K.A. ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. S.M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.S. ve K.A.'nın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.