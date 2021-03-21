Bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak'ta bugün saat 15.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Olaya karışan 1 kişi ise kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 2 yaralı U.B. ve Y.Ö. ise Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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