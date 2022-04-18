Bıçaklı taksiciden şok tehditler: 'Seni bıçaklarım'

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Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. İddiaya göre 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

“SENİ BIÇAKLARIM” DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “Seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından yürüdü. Küfürler eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.