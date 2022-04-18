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Bıçaklı taksiciden şok tehditler: 'Seni bıçaklarım'

#İstanbul#Çağlayan#Taksi

İstanbul Çağlayan’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “Seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. İddiaya göre 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

Bıçaklı taksiciden şok tehditler: Seni bıçaklarım

“SENİ BIÇAKLARIM” DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “Seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından yürüdü. Küfürler eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

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Bıçaklı taksiciden şok tehditler: Seni bıçaklarım

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bıçaklı taksiciden şok tehditler: Seni bıçaklarım

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#İstanbul#Çağlayan#Taksi

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