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Bıçaklı soygun girişimi! Kasiyerin çığlığını duyup polisi aradılar

#Bursa#Osmangazi#Soygun Girişimi
Bıçaklı soygun girişimi Kasiyerin çığlığını duyup polisi aradılar

Bursa'da elinde bıçakla girdiği marketi soymaya çalışan şüpheli, kasiyerlerin yardım çığlığını duyan esnafın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin elinde bıçakla dolaşması, çevredekilerin marketin içini izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Osmangazi ilçesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Elinde ekmek bıçağıyla marketin çevresinde dolandıktan sonra içeri giren kişi, kasiyerlerden kasayı boşaltmalarını söyledi. Korkan kasiyerler koşarak dışarı çıkıp çığlıklar atarak yardım istedi. Bölge esnafı polise haber verirken çok sayıda kişi marketin önünde toplandı, içerideki müşteriler ise alışverişe devam etti. Şüphelinin elinde bıçakla markette dolaştığı anlar ise dışarıdan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

‘İÇERİDE MÜŞTERİLER ALIŞVERİŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ’

Olayın görgü tanıklarından Yüksel Yüksel, “İlk başta fark etmedik. Kadının biri 'polisi arayın' deyince sokağa çıktık hepimiz. O sırada elinde bıçak olan biri sağa sola saldırıyordu. Sonra marketin içine girdi. Bıçağı kendine saplamaya çalışıyordu. Markettekilere saldırmaya çalıştı. Baktık iyi değil, polise haber verdik. Polis gelene kadar içeri girip ikna etmeye çalıştık. Bıçağı kasaya bıraktı. Sonra polis geldi. Olay sırasında içeride müşteriler de vardı. Kimi gülüyordu, kimi şaşkındı. Çok değişik bir durumdu. İçerideki kadınların dışarı çıkması için kapıyı biz açtık ama şüphelide hiçbir tepki yoktu. Gayet sakindi, sanki alışveriş yapmaya girmiş gibi. Kasadakilere, 'kasayı boşaltın' demiş zaten” dedi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Bursa#Osmangazi#Soygun Girişimi

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