×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Adalet Sarayı#Çağlayan
Bıçaklı saldırgan tutuklandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

İş insanları Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi’nin aralarında bulunduğu grup, dün 02.00 sıralarında İstanbul Sarıyer’de bir restoranda yemek yiyordu.

Haberin Devamı

İddiaya göre elinde bıçak olan bir kişi, iş insanlarına küfürler ve tehditler savurdu. O anlar restoranda bulunan diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Hızla olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda, yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden kişinin 43 yaşındaki M.İ. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan,  M.İ.’nin alkol etkisinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen M.İ. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından “silahlı tehdit” suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Adalet Sarayı#Çağlayan

BAKMADAN GEÇME!