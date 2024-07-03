Bıçaklı saldırgan tutuklandı

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İddiaya göre elinde bıçak olan bir kişi, iş insanlarına küfürler ve tehditler savurdu. O anlar restoranda bulunan diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Hızla olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda, yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden kişinin 43 yaşındaki M.İ. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan, M.İ.’nin alkol etkisinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen M.İ. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından “silahlı tehdit” suçundan tutuklandı.