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Bıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü

#Erzurum#Bıçaklı Saldırgan#Kadın Cinayeti

Erzurum'da, açık otoparkta yürüyen Z.U. (19) isimli genç kızı bıçaklayarak öldüren Muhammet Y. (22), aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

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Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı.

Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Erzurum#Bıçaklı Saldırgan#Kadın Cinayeti

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