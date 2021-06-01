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Hasan POLAT- Ferhat EKİNCİ-DHA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 05:03 | Son Güncelleme:

Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

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Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş (35), olay yerine gelen polise direndi. Polisin ayağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirilen Arslantış'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak gezen Murat Arslantaş'ı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Arslantaş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine saldırdı. Önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kıran Arslantaş, daha sonra polis memurunun üzerine yürüdü. Arslantaş'ın üzerine yürüdüğünü gören polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, polislerin kendine müdahale ettiği sırada aracın boş oluşundan faydalanarak direksiyona geçti. Kaçmaya başlayan Arslantaş, yaklaşık 2 kilometre sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli açılan uyarı ateşi ile etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Olay sırasında ayağından yaralanan Arslantaş, gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen Arslantaş'ın; yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istimarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Arslantaş'ın tedavisi hastanede devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi


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