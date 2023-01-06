Bıçaklı magandaya gözaltı

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İstanbul Başakşehir’de Bayram E.’nin kullandığı ambulans, geçen salı günü seyir halindeyken Çağla N.K.’nin kullandığı otomobile arkadan hafif şekilde çarptı. Çağla N.K. aracını durdururken yanında bulunan ablası Zekiye K. otomobilden elinde bıçakla indi. Ambulans şoförü Bayram E. ile tartışmaya başlayan Zekiye K. elindeki bıçağı salladı. Ambulans şoförü Bayram E. kolundan yaralanırken, Zekiye K. ambulans şoförüne hakaret ve tehditte bulunmaya devam etti. Zekiye K., olayı görüntüleyen bir vatandaşa da tepki göstererek cep telefonuna vurdu, görüntü almasını engellemeye çalıştı. Zekiye K. daha sonra Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin tepki çekmesi ve ambulans şoförünün şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Zekiye K. ve Çağla N.K.’yi gözaltına aldı. Çağla N.K., ifadesinin ardından serbest kaldı. Zekiye K. de ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından sorgulandıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.