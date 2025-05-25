×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 12:22

İstanbul Ataşehir'de yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kişi, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. Karşıdaki sürücü ise saldırıdan yangın tüpü sıkarak kurtuldu. O anlar araç iç kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafikte ilerleyen 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförünün üzerine yürüdü. Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, bıçaklı saldırganı durdurmak için yangın tüpünün tetiğine bastı.

Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

Haberin Devamı

Üstüne gelen kimyasal madde ile ne olduğunu şaşıran otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Öte yandan yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#Kavga

BAKMADAN GEÇME!