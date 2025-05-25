Bıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtı

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Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafikte ilerleyen 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförünün üzerine yürüdü. Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, bıçaklı saldırganı durdurmak için yangın tüpünün tetiğine bastı.

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Üstüne gelen kimyasal madde ile ne olduğunu şaşıran otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Öte yandan yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.