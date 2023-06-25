Bıçaklı kavgada yaralandı, saklandığı dereden çıkamadı

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Olay, saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.K, E.Z ve K.Z Atatürk Mahallesi Maruf Sokak'ta buluştu. 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında yaralanan T.K kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı E.Z ve K.Z ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEREYE SAKLANDI; YARDIM İSTEDİ

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Olay yerinden kaçan T.K, Şirindere mevkiinde bulunan dereye girerek köprü altında saklandı. Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan T.K'nin yardım çığlıklarına mahalle sakinleri koştu. Dereden çıkamayan T.K, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Akraba olan E.Z ve K.Z.'nin ise, hastanedeki tedavileri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.