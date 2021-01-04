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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Bıçaklı kavgada baba ve oğlu ağır yaralandı

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Bıçaklı kavgada baba ve oğlu ağır yaralandı
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ESKİŞEHİR’de Ali B. (47) tartıştığı Selami G. (64) ile oğlu Ali G.’yi (33) bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, şüpheli Ali B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami G. ile oğlu Ali G. ve şüpheli Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali B. belinden çıkarttığı bıçakla saldırdığı baba Selami G.’yi göğsünden, oğlu Ali G.’yi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ali B.’yi gözaltına aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selami G. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Ali G. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ile oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli Ali B. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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