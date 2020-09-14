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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Eymen öldü

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Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Eymen öldü
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SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hamammı (16), hastanede hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Eymen Hamammı, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hamammı, ihbarla gelen 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin bulunması için soruşturma başlattı.

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