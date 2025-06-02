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Bıçaklı dehşet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beşiktaş#Polis
Bıçaklı dehşet
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

İstanbul Beşiktaş’ta, uzun süredir arkadaş olan barmen Zilif Öztürk (39) ile matematik mühendisi Demet Çubuk (34) arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Çubuk, Öztürk’ü 10 bıçak darbesiyle öldürdü, ardından ailesine gidip teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çubuk, "Neden yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

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İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mahallesi, Ihlamur Yıldız Caddesi’ndeki evde, barmen Zilif Öztürk (39) ile uzun süredir arkadaş olduğu matematik mühendisi Demet Çubuk (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Demet Çubuk, Zilif Öztürk’ü 10 kez bıçaklayarak öldürdü. Çubuk, olayın ardından cinayette kullandığı bıçakla Kocaeli’de yaşayan ailesinin yanına gitti. İşlediği cinayeti ailesine anlatan Çubuk, cumartesi günü emniyete giderek teslim olup suçunu itiraf etti. Beşiktaş’taki adrese giden Cinayet Büro polisleri, kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak girilen evde Zilif Öztürk’ün cansız bedeni ile karşılaştı.

DERECE İLE MEZUN OLMUŞ

İddiaya göre, Çubuk’un psikolojik sorunları bulunduğu ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) teşhisi konulduğu tespit edildi. Ayrıca Çubuk’un İstanbul Teknik Üniversitesi’nden dereceyle mezun bir matematik mühendisi olduğu öğrenildi.

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Demet Çubuk’un ilk ifadesinde, “Cinayeti işlediğim anı hatırlıyorum ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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#İstanbul#Beşiktaş#Polis

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