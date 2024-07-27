Bıçaklı dehşet

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Çift 1 ay önce tekrar barıştı. Uğur Tarak, iddiaya göre önceki gün akşam saatlerinde eşinin telefonuna gelen mesaj nedeniyle kıskançlık krizine girip, bıçakla eşini karnından ve kollarından 17 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladı. Canan Tarak hayatını kaybederken, Uğur Tarak ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Tarak ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Uğur Tarak’ın olaydan 30 dakika önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın, ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz” ifadelerini kullandı.