Bıçaklı damat vahşeti: 2 ölü 1 yaralı

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BOLU’da fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin (35) ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin (36), bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Meltem Zengin’in durumu ailesine anlatması üzerine, baba Turgut Doğanyiğit (63), fabrikada gece vardiyasından çıkan kızını alarak Sağlık Mahallesi Songül Sokak’taki evine götürdü. Dün 00.30 sıralarında, Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’e saldırdı. Serkan Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de kolundan bıçakladı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine komşular, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye götürülen Meltem Zengin de kurtarılamadı. Meltem Zengin’in vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Emine Doğanyiğit’in durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan Serkan Zengin, yakalanıp, gözaltına alındı. Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Serkan Zengin’in emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle geçimsizlik yaşadıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Serkan Zengin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.