Bıçaklayıp darbettiği kişinin yakınları tarafından sopayla dakikalarca dövüldü! O anlar kamerada

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Şanlıurfa’da Paşabağı Mahallesi’ndeki bir otoparkta Talat B., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan T.B.yi bıçakla hafif yaralayıp, tekme- tokat darbetti. Olay sırasında yaşananlar ise Talat B.’nin yakını olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, elinde bıçak bulunan Talat B.’den kurtulmaya çalışan T.B.’nin aldığı darbeler nedeniyle yere çöktüğü ve dakikalarca yalvardığı görüldü.

YAKINLARI SİLAH VE SOPALARLA SALDIRDI

T.B.’nin yakınları ise Talat B.’yi Zafer Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Çevresini saran kişilerden kurtulmaya çalışan Talat B., yanında bulunan tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesi üzerine Talat B., çöp konteynerinin arkasına sığındı. Bu sırada elinde sopa bulunan bir kişi, çöp konteynerini tekmeleyerek Talat B.’nin üzerine devirdi. Ardından sopayla saldıran kişi ve beraberindekiler, Talat B.’yi dakikalarca dövdü. Yaşananlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Talat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Talat B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Talat B.’nin Şanlıurfaspor’un eski kulüp başkan yardımcısı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.