Bıçaklanıp öldürülmüştü! 19 yaşındaki Senanur sosyal medyadaki tartışmanın kurbanı olmuş

Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza Erçel ile I.D. ve Senanur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve I.D.'ye saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Beyza Erçel'in I.D. ile sanal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı I.D. ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi.