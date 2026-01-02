×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bıçaklanıp öldürülmüştü! 19 yaşındaki Senanur sosyal medyadaki tartışmanın kurbanı olmuş

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Cinayet#Senanur Doğan
Bıçaklanıp öldürülmüştü 19 yaşındaki Senanur sosyal medyadaki tartışmanın kurbanı olmuş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 12:42

Malatya'da ailesinin mısır tezgahında duran Beyza Erçel’in, kavgada Senanur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı I.D.’yi de yaraladığı olayın, sanal medyadaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi. Erçel ile I.D.’nin sanal medyada tartıştığı, Doğan’ın da arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiği belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza Erçel ile I.D. ve Senanur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve I.D.'ye saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gözden KaçmasınÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiHaberi görüntüle

Bıçaklanıp öldürülmüştü 19 yaşındaki Senanur sosyal medyadaki tartışmanın kurbanı olmuş

SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ

Haberin Devamı

Olayın ardından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Beyza Erçel'in I.D. ile sanal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı I.D. ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınABden Rumların hayallerini suya düşürecek açıklama: Türkiyesiz olmazAB'den Rumların hayallerini suya düşürecek açıklama: Türkiye'siz olmazHaberi görüntüle

Bıçaklanıp öldürülmüştü 19 yaşındaki Senanur sosyal medyadaki tartışmanın kurbanı olmuş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Cinayet#Senanur Doğan

BAKMADAN GEÇME!