Ankara’daki cinayet Türkiye’de infial yaratmıştı... Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran mesajlar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

HAKAN ÇAKIR'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Olay, Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

'10-15 KİŞİ SALLAMA BIÇAKLARLA GELDİ'

DHA'nın gündeme getirdiği olay sonrası yaralanan baba Şahin Çakır (53) ve ağabey Hakkı Can Çakır konuştu. Şahin Çakır, oğullarının 1 ay önce çiğ köfte dükkanı açtığını belirterek, "Olay gecesi annesi ve kız kardeşi oğullarının yanında 24.00'e kadar duruyor, 24.00'den sonra evlerine geçiyorlar. O sırada ben evdeydim, akrabam ziyarete gelmişti. Eve de 200 metre mesafeleri var. Bu sırada kızımla eski eşim eve geçmek için bu merdivenlerden aşağıya gidiyor. Geçerken bunlara laf atmışlar, sözlü tacizde bulunmuşlar. Kızım da korkmuş; 15 yaşında. Bu taciz biraz uzun sürünce kızım hemen ağabeyi Hakan'ı aramış. Hakan da tek başına gelip, 'Oğlum ne oluyor, anneniz yaşındaki kişilere sözlü taciz olur mu' falan filan derken o ara onlar kalkmış ayağa, bunun üzerine yürümüşler. Ondan sonra biz bağrışmayı, çağrışmayı duyduk. Hemen büyük oğlum koştu, benim yanımdaki misafir koştu, ben koştum. Baktım çocuklar; tuttum, 'Oğlum gidin şuradan, bela çıkarmayın' dedim. Tuttum bunu, savurdum yolun ortasına, uzaklaştı bizden. '5 dakikaya göreceksiniz siz' diye tehdit edip, küfürler savurup gitti. 'Git bela arama, biz belalı insanlar değiliz' dedim. Herkes hazır mı bekliyordu ne; 5 dakika geçmeden 10-15 kişi merdivenden sallama bıçaklarla geldiler. Yola baktım, yoldan da bir o kadar kişi var. Babaları en önde, elinde sallama var. Öbür çocukların ellerinde bıçak, birinde bu ekmek bıçağı falan var. Döner bıçağı babasındaydı. Çocuklarda küçük bıçaklar vardı hepsinde. Babası bıçağı sallayarak bizim üzerimize geldi. Ben Hakan'ı hiç göremedim. En son gördüğümde oğlum Hakkı Can, babalarından bıçağı almaya çalışıyordu. O sırada, arkadan elinde bıçakla gelen birisi vardı. Ben de hemen oğlumun önüne atladım. O ara ben bıçak yemişim herhalde. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Ne sopamız var ne başka bir şey. Beklemediğimiz bir anda bastırdılar. Orada 10 dakika bir arbede yaşandı. Herkes polis arıyor, emniyetten gelen yok. 112'yi aradılar, ambulans yok. Hepimiz yerdeyiz; benim misafirim dahi bıçak yedi" ifadelerini kullandı.

KILIÇLI KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olaydan bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği ve kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

BABAYA TEHDİT MESAJI

Babası Şahin Çakır, 3 gün önce de kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı aldı. Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" ifadeleri yer aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlattı.

