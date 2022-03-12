Bıçaklanarak öldürülen Asya Pınar Üzümcü, doğum gününde toprağa verildi

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Olay, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen, Üzümcü'nün babasından boşandığı için yanında kaldığı annesi İfakat Evci'yi de karnından yaraladı. Anneyle kızı kanlar içinde kaldı, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan İfakat Evci, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Oktay Hürmet ise Sakarya’da yakalandı. Cinayet şüphelisi Hürmet, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Üzümcü için Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Üzümcü’nün tabutu başında ağlayan babası Zafer Ücümcü, “İçim yanıyor, konuşacak durumda değilim. Zanlı kesinlikle nişanlısı değildi, öyle bir durum yok ve kızım da kabul etmeyince böyle bir olay oldu. Bugün doğum günüydü ve 24 yaşına basmıştı. Ciğerim yanıyor ve tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Basın mensupları olarak bunun peşini bırakmayın. Ben kızımın teline kimseyi dokundurmazdım, canına kıydılar. Eşim de Bursa’da yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor” diye konuştu.

Namazın ardından Asya Pınar Üzümcü, Kanıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.