Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler

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Olay, öğleden sonra Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, bıçakla yaralandı. Çevredeki 2 kişi, yaralıyı kucaklarına alarak otomobile taşıyıp hastaneye götürdü. Yaralı kişinin taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapan polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.