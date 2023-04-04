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Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler

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#Diyarbakır#Yenişehir#Hastane
Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 16:50

Diyarbakır'da minibüs durağında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, çevredeki 2 kişinin kucağında otomobile taşınıp, hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, öğleden sonra Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, bıçakla yaralandı. Çevredeki 2 kişi, yaralıyı kucaklarına alarak otomobile taşıyıp hastaneye götürdü. Yaralı kişinin taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Diyarbakır#Yenişehir#Hastane

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