Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı! Yardımına sadece Sevda koştu

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Olay, Antalya Caddesi üzerinde yaşandı. Yapay Şelale'den Adliye istikametine gitmekte olan 2 kişi arasında yaşanan tartışma önce kavgaya dönüştü, ardından birinin diğerini bıçaklanmasıyla son buldu. Adının Bilal Bayraktar olduğu belirlenen şahıs, tartıştığı Mustafa Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Mustafa Y., olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

YARDIMINA SADECE GENÇ KADIN KOŞTU

Bilal Bayraktar, aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıma yığılırken, olayı görenler uzaklaşmayı tercih etti. Ancak genç bir kadın yardımına koştu. Montunu çıkaran genç kadın, Bilal Bayraktar’ın karnına tampon yaparak kanamasını engellemeye çalıştı. Genç kadın bir taraftan tampon yaparken, diğer taraftan yaralı şahsı konuşturarak kendinde kalmasını sağladı. Sevgi Arı, diğer vatandaşların şaşkın bakışları altında sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralıya yardım etmeye devam etti.

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Yaralı Bilal Bayraktar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7-8 yerinden bıçak darbesi aldığı bildirilen Bayraktar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Diğer taraftan olay yerinden kaçan şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa bir süre sonra saklandığı caminin bahçesinde yakalandı. Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIMA KOŞTU

Yaralıya yardım eden Sevda Arı, "Bir anda yolun karşısında bir adamın 'Bıçaklandım' diye bağırdığını duydum. Herkes sadece seyrediyordu. Yanına gittim ve montumu çıkarıp bastırmaya başladım" diye konuştu.