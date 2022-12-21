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Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı! Yardımına sadece Sevda koştu

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#Antalya#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 10:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak yerde kıvranan Bilal Bayraktar'ın yardımına yoldan geçen Sevda Arı koştu. Genç kadının montunu çıkarıp tampon yaptığı adam, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Olay, Antalya Caddesi üzerinde yaşandı. Yapay Şelale'den Adliye istikametine gitmekte olan 2 kişi arasında yaşanan tartışma önce kavgaya dönüştü, ardından birinin diğerini bıçaklanmasıyla son buldu. Adının Bilal Bayraktar olduğu belirlenen şahıs, tartıştığı Mustafa Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Mustafa Y., olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

YARDIMINA SADECE GENÇ KADIN KOŞTU

Bilal Bayraktar, aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıma yığılırken, olayı görenler uzaklaşmayı tercih etti. Ancak genç bir kadın yardımına koştu. Montunu çıkaran genç kadın, Bilal Bayraktar’ın karnına tampon yaparak kanamasını engellemeye çalıştı. Genç kadın bir taraftan tampon yaparken, diğer taraftan yaralı şahsı konuşturarak kendinde kalmasını sağladı. Sevgi Arı, diğer vatandaşların şaşkın bakışları altında sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralıya yardım etmeye devam etti.

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Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı Yardımına sadece Sevda koştu

Yaralı Bilal Bayraktar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7-8 yerinden bıçak darbesi aldığı bildirilen Bayraktar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı Yardımına sadece Sevda koştu

KISA SÜREDE YAKALANDI

Diğer taraftan olay yerinden kaçan şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa bir süre sonra saklandığı caminin bahçesinde yakalandı. Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı Yardımına sadece Sevda koştu

HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIMA KOŞTU

Yaralıya yardım eden Sevda Arı, "Bir anda yolun karşısında bir adamın 'Bıçaklandım' diye bağırdığını duydum. Herkes sadece seyrediyordu. Yanına gittim ve montumu çıkarıp bastırmaya başladım" diye konuştu.

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#Antalya#Polis#Kavga

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