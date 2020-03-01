Bıçaklama olayına karıştı

Soruşturma dosyasına göre olay, Duran’ın ikamet ettiği mahallede yanlarından hızlı geçen bir araçla aralarında çıkan tartışmadan dolayı gerçekleşti. Aracı kovalayan Duran ve yanındaki Emre adlı arkadaşı daha sonra aracı durdurdu ve içindeki şahısla kavga etmeye başladı. Bu sırada Emre adlı kişi araçtaki kişiyi bıçakladı. Polis her ikisini de gözaltına aldı. Duran serbest kalırken diğer arkadaşı tutuklandı.