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Musa KESLER
Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bıçaklama olayına karıştı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Bıçaklama olayına karıştı
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Konya’da Kadir Şeker çıkan tartışma ve arbede sonucu bıçakla yaralayarak Özgür Duran’ın ölümüne sebep olmuştu. Özgür Duran’ın kardeşi Gökhan Duran’ın da Antalya’da bıçaklı yaralama olayına karıştığı için geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına göre olay, Duran’ın ikamet ettiği mahallede yanlarından hızlı geçen bir araçla aralarında çıkan tartışmadan dolayı gerçekleşti. Aracı kovalayan Duran ve yanındaki Emre adlı arkadaşı daha sonra aracı durdurdu ve içindeki şahısla kavga etmeye başladı. Bu sırada Emre adlı kişi araçtaki kişiyi bıçakladı. Polis her ikisini de gözaltına aldı. Duran serbest kalırken diğer arkadaşı tutuklandı.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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