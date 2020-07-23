Bıçakladı, serbest kaldı, katletti! Goldi'yi öldüren de katil

Hatay’ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi’nde, Randa Ailesi’nin evlerinin bahçesinde beslediği golden retriever cinsi köpekleri Goldi, önceki gece 01.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi’yi yaralı halde bulurken, saldırgan Aydoğan’ı yakaladı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Aydoğan’ı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi’yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğan da serbest kalır kalmaz geri gelip Goldi’yi 2’nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti. Randa Ailesi, Aydoğan’dan şikâyetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YASA TEKLİFİ 7 AYDIR RAFTA

2014’te hayvanları korumak üzere hazırlanan kanun tasarısı Çevre Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Ancak tasarı, Genel Kurul’da görüşülmedi. Geçen yıl şubat ayında ise TBMM Genel Kurulu’nda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarınına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 36 maddeden oluşan Hayvan Hakları Kanun Teklifi ortaya çıkarıldı. Geçen ocak ayında AK Parti Grubu’na sunulan teklifin geçen nisan ayına kadar yasalaşması müjdelenmişti. Ancak salgın teklifi de rafa kaldırdı. Hazırlanan teklifte hayvanlar artık canlı olarak tanımlanıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’na göre işlem görecek.