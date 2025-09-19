×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bıçakla sınıfa girip, 2 öğretmeni yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Öğretmen#Yaralama
Bıçakla sınıfa girip, 2 öğretmeni yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 14:47

Van'da eşiyle boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla girdiği sınıfta kayınbiraderi zannedip başka bir öğretmeni bıçakladı. Araya giren bir öğretmeni de elinden yaralayan saldırgan, etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi. Saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı. Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Öğretmen#Yaralama

BAKMADAN GEÇME!