×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik magandası yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Yangın Tüpü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 12:32

İstanbul Ataşehir'de bir kişi trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. Karşısındaki sürücü ise saldırıdan yangın tüpü sıkarak kurtuldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken Bakan Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır.

YAKALANDI

Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir.

Şahsa’ “huzuru bozacak şekilde araç kullanma”ve “kırmızı ışık ihlali” nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında “tehdit” suçu kapsamında adli süreç başlatılmıştır.

Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir.

Gözden KaçmasınBıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtıBıçaklı maganda bu hamleyi beklemiyordu... Karşısındaki sürücü böyle karşılık verdi, arkasına bakmadan kaçtıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#Yangın Tüpü

BAKMADAN GEÇME!