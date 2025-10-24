×
Bıçakla içeri nasıl girebildi… Polis merkezinde cinayet

#Konya#Taciz#Polis Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

 KONYA’nın Meram ilçesinde dün 01.00 sıralarında 16 yaşındaki R.N.K. adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Serdar B., polis tarafından gözaltına alınıp Lalebahçe Polis Merkezi’ne götürüldü.

Durumu öğrenen R.N.K.’nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.’yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıp 2 müfettiş görevlendirdi.  

 

 

 

