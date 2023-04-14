Bıçakla girdiği marketten kasadaki 6 bin 500 TL'yi aldı; o anlar kamerada

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Olay, Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1 erkek şüpheli, dün akşam saatlerinde yüzüne kadın çorabı geçirip zincir marketin bir şubesine girdi. Elindeki bıçakla, kasaların olduğu alana gidip, kasiyerleri tehdit eden şüpheli, kasadaki toplam 6 bin 500 TL'yi poşete koydurarak alıp kaçtı.

6 SAAT ÖNCE GÖZLEM YAPMIŞ

Çalışanların ihbarıyla adrese gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin, soygundan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevreyi gözetlediği tespit edildi.

Polis, olaydan sonra kaçarken üzerindeki kıyafetleri değiştirip minibüse binen şüphelinin Tavşanlı ilçesine giden A.C. olduğunu belirledi. Operasyonla evinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden A.C., "Kiramı ödeyemediğim için soygun yaptım. Pişmanım" dedi. Mahkemeye çıkartılan A.C. adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. (DHA)