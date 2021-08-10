Bıçakla dehşet saçtı, kayınvalidesini öldürdü! Sözleri 'pes' dedirtti

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Doğan T., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile 2 çocuğunu görmek için kayınvalidesi Necla Koçyiğit'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan T., eşi Özlem T., kayınbiraderi Osman B. ve kayınvalidesi Necla Koçyiğit'e bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Necla Koçyiğit, kızı ve oğlu yere yığılırken, Doğan T. İse olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Necla Koçyiğit, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan Osman B. ve kardeşi Özlem T. de ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"TÜM OLAYLAR ANİDEN GELİŞTİ"

Olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Doğan T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Doğan T., ilk ifadesinde, “Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem de yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı. Tüm olaylar aniden gelişti” dediği öğrenildi.

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