Bıçak parasından tutuklandı

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İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ortopedi doktoru Bülent Erol, iddiaya göre bir hasta yakınından bıçak parası adı altında para istedi. Hasta yakını da şikâyetçi oldu. Ekipler, doktorun odasında yaptığı aramada siyah poşet içerisinde 275 bin TL buldu. İddiaya göre Erol, aldığı paraları tek tek not almıştı. Hasta yakını A.Ö., “Doktor ameliyata girmek için 500 bin TL istedi. Traktörü 210 bin TL’ye sattım. 60 bin TL de topladım. 270 bin TL’yi doktora teslim ettim” diye ifade verdi. Dr. Bülent Erol, tutuklandı.