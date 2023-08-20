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Bıçak parasından tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bıçak Parası #Ameliyat#Bülent Erol
Bıçak parasından tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 07:00

Hastalarından bıçak parası adı altında para istediği için gözaltına alınan doktor Bülent Erol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ortopedi doktoru Bülent Erol, iddiaya göre bir hasta yakınından bıçak parası adı altında para istedi. Hasta yakını da şikâyetçi oldu. Ekipler, doktorun odasında yaptığı aramada siyah poşet içerisinde 275 bin TL buldu. İddiaya göre Erol, aldığı paraları tek tek not almıştı. Hasta yakını A.Ö., “Doktor ameliyata girmek için 500 bin TL istedi. Traktörü 210 bin TL’ye sattım. 60 bin TL de topladım. 270 bin TL’yi doktora teslim ettim” diye ifade verdi. Dr. Bülent Erol, tutuklandı. 

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#Bıçak Parası #Ameliyat#Bülent Erol

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