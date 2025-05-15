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‘Bıçak parası’na gözaltı

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#Bıçak Parası#Aydın#Adnan Menderes Üniversitesi
‘Bıçak parası’na gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.’nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

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Soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için ‘bıçak parası’ adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü. Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.’nin ev ve işyerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi. Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Bıçak Parası#Aydın#Adnan Menderes Üniversitesi

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