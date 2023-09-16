Bıçak kırılmasaydı beni öldürecekti

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ESKİŞEHİR Tepebaşı’nda geçen haziran ayında Fatih Durmaz (42), takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze C.’yi (34), 15 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Gamze C., el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat olup, fizik tedavi gördü. Gözaltına alınan Fatih Durmaz mahkemece ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Fatih Durmaz hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanık Fatih Durmaz hakkında ‘ısrarlı takip’, ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheli Fatih Durmaz’ın daha önce evli olduğu 2 kadına da şiddet uyguladığı nedeniyle ‘suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu’ tespiti yapıldı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fatih Durmaz’ın, Gamze C.’yi defalarca bıçakladığı, ardından koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

‘ÜZERİME SALDIRDI’

Gamze C. ifadesinde, “Fatih Durmaz, olay günü üzerime saldırdı. Kafa, boyun, göğüs bölgelerimi hedef alarak birçok kez bıçakladı. Bana vurmaya devam ettiği sırada bıçak kırıldı. Kırılmasaydı beni öldürecekti” dedi. Tutuklu sanık Durmaz ise Gamze’nin üzerine çullandığını ancak bıçak kullanmadığını öne sürdü. Durmaz, gelecek ay hâkim karşısına çıkacak.

25 YIL HAPİS İSTENDİ

Fatih Durmaz, gözaltına alındığında gazetecilerin “Pişmanım mısın?” sorusuna “Hayır değilim” karşılığını vermişti.