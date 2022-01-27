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Bıçak çıkarıp ortalığı birbirine kattı! Asker kaçağı çıktı

#Adana#Bekçi#Asker Kaçağı
Bıçak çıkarıp ortalığı birbirine kattı Asker kaçağı çıktı

Adana’da bekçilerden kaçmaya başlayan bir kişi içerisi boş olan sulama kanalına girerek kaçmak istedi. Polisler ve bekçiler tarafından kanalın etrafı çevrilince kaçmayacağını anlayan şüpheli cebinden bıçağı çıkartıp çıkmamak için direndi. Polislerin 2 saatlik ikna çalışmaları sonrasında şüpheli bıçağı atarak kanal içerisinden çıktı. Aranması olduğu için kaçtığı söyleyen şüpheli, asker kaçağı çıktı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri Cengizhan F.’ye GBT sorgusu yapmak için durdurmak istedi. Ancak Cengizhan F., bekçilerin ihtarına uymayarak hızla koşarak kaçmaya başladı.

Bekçilerde şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca bekçiler ve Cengizhan F. arasında koşarak kovalamaca yaşandı. Yolun karşısına geçerek izini kaybettirmek isteyen Cengizhan F., sulama kanalına girdi.

Şüpheli Cengizhan F., kanal içerisine girdiği sırada, sulama kanalının her iki tarafında polis ekiplerince çevrildi. Kaçamayacağını anlayan Cengizhan F., cebinden bıçağı çıkartıp dışarı çıkmamak için direndi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler yaklaşık 2 saat boyunca Cengizhan F.’ye dil döktükten sonra ikna etti.

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İkna olan Cengizhan F. bıçağı fırlatarak sulama kanalından çıktı. Gözaltına alınan Cengizhan F. polis merkezine götürüldü.

Şüpheli Cengizhan F.’nin aile içi kavgadan dolayı hakkında şikayet olduğundan dolayı aranmasını olabileceği için kaçtığını dile getirdi. Yakalana Cengizhan F.’in asker kaçağı olduğu belirlendi.

Öte yandan, Cengizhan F.’nin birçok suç kaydı ve uyuşturucu kullanmaktan dosyası olduğu öğrenildi.

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#Adana#Bekçi#Asker Kaçağı

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