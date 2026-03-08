×
Yeni düzenleme gözlerinin yaşına bakmadı: 542 bin lira ceza kesildi, araçları trafikten men edildi

#Trafik Kavgası#Bıçaklama#Yol Verme Tartışması
Maltepe'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı; tartışmaya kısa süre sonra araçlardan birinde bulunan yolcu da dahil oldu. Elindeki bıçakla otomobil sürücüsünün üzerine yürüyen kamyonet şoförü dakikalarca "Özür dileyeceksin" diye bağırdı. Araçlardan inip trafikte tartışan 3 kişiye toplam 542 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edilirken 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye çalışmalarında olayın Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldiği belirlendi. Görüntülerde yer alan araç sürücüleri C.C. ve Ş.Ö ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan A.E ekipler tarafından tespit edildi.

3 KİŞİYE 542 BİN LİRA CEZA

Sürücüler C.C. ve Ş.Ö hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' maddelerinden işlem yapıldı. İhlaller nedeniyle sürücülere toplam 542 bin lira idari para cezası uygulandı. İki araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüler C.C. ve Ş.Ö ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'BIÇAK MI ÇEKTİ O'

Diğer yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anlarını kayda alan kadının "Bıçak mı çekti o" cümleleri duyuluyor. Görüntülerde yolda karşı karşıya gelen ve kamyonetten inen şoförün elindeki bıçakla otomobil sürücüsüne dakikalarca "Özür dileyeceksin" diye bağırdığı anlar da görülüyor. Kavganın ardından kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi araca geri dönüyor. 

