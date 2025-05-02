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Bıçağı kim tuttu

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#Bursa#Ertuğrul Karadaşlı#Simge İvedi
Bıçağı kim tuttu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 07:00

Sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı’yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Simge İvedi tutuklandı. İvedi ifadesinde Karadaşlı’nın kendisini bıçakladığını öne sürdü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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BURSA’da Ertuğrul Karadaşlı (48) ile 12 yıl birlikte yaşadığı, 2 yıl önce ayrıldığı Y.O. adlı kadın, 27 Nisan gecesi konuşmak için Nilüfer’de buluştu. Çift konuştuğu sırada Karadaşlı’nın cep telefonuna Simge İvedi’den (31) mesaj geldi. Mesajı gören Y.O., Karadaşlı’nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği Simge İvedi’yi arayıp konuşmak için çağırdı. İvedi bir süre sonra yanlarına gelirken, Karadaşlı arkadaşını arayıp Y.O.’yu evine götürmesini istedi. Y.O. gelen kişi tarafından evine götürürken, Simge İvedi ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Güzellik uzmanı Simge İvedi, büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre Karadaşlı’yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan Simge İvedi, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. İfadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı’nın kendisini bıçakladığını öne süren İvedi, “Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. ‘Bak gördün mü ne yaptığını’ dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı” dedi.

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Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, bıçağın göğse giriş yönü ve şeklinin tespit edileceği otopsi raporuyla belli olacak.

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#Bursa#Ertuğrul Karadaşlı#Simge İvedi

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