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ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

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Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
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Şanlıurfa’da biber yüklü kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 50’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, düz yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin kasasına fazla biber çuvalı yüklenmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada biberler yola saçıldı. Yol uzun süre tek taraflı olarak trafiğe kapandı.
Biberler kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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