Bez maskeye filtre standardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamanın ardından, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bez maskelerin sahip olması gereken özellikleri içeren standardı internet sitesinden yayınladı. Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan maskeler, standarda göre küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı. Standarda göre maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi de gerekiyor.

EŞDEĞER DEĞİLLER



TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yeni standartla birlikte artık bez maskelerin de bulaşı riskini sınırlandıracak filtre ya da bakteri koruyucu özelliği sağlayan kumaşlardan üretileceğine dikkat çekti. Delikanlı şunları söyledi: “Tıbbi maske ile bez maskeyi eşdeğer tutamayız. Tıbbi maske, hastane koşullarında sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması gereken ama bu süreçte de koruma özelliği sağladığından dolayı da vatandaş tarafından kullanılması gereken bir ürün grubu. Bez maskeler ise sosyal mesafeyi korurken bulaşı riskini sınırlandırma avantajı sağlayan maskeler. Vatandaş tıbbi maskeyi de bez maskeyi de tercih edebilir ama tıbbi maske tek kullanımlıktır, 3-4 saatten fazla takılmamalıdır. Bez maskeler ise 3-4 saatlik süreyi geçmeden günde 4-5 defa yıkanıp kullanılabilir.”