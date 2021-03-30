Beyzbol sopalı sevgili tutuklandı

İzmir Karşıyaka’da bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep Ç. (24) ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Öcalan arasında geçen 23 Mart’ta birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. İddiaya göre Berk Öcalan, Zeynep Ç.’yi sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için evdeki beyzbol sopası ile darp etmişti. Darp raporu alan Zeynep Ç., Berk Öcalan’dan şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Öcalan’ı gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öcalan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'KIZINI DÖVDÜM'



Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., “Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darp etti. Annemi arayıp, ‘Kızını dövdüm’ demiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur” dedi.

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