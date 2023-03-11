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Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 4 ay 29 gün hapis cezası

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#İzmir#Konak#Beyzbol Sopalı Saldırı
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 4 ay 29 gün hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 11:37

İzmir'in Konak ilçesinde Gülsema Kalaycı (22) ile erkek arkadaşı O.İ.'ye (31) 'kısa mesafe' nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksi şoförü Önder T. (42), her iki kişiye yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan, indirimle 4 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, 'silahla tehdit' suçundan ise beraat etti.

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Konak'ta 2 Haziran günü erkek arkadaşı O.İ. ile taksiye binen Gülsema Kalaycı, şoför Önder T.'ye gidecekleri yeri söyledi. Taksi şoförü Önder T., iddiaya göre 'kısa mesafe' olduğu gerekçesiyle 'Yürüseydiniz' dedi. O.İ. ile Gülsema Kalaycı, Cumhuriyet Bulvarı'nda inmek istedikleri yeri söyledi. Şoför Önder T. bu kez de inmek istedikleri noktadan dönüş yapamayacağını belirtti. Önder T., ikiliyi inecekleri yere yaklaşık 800 metre kala araçtan indirmek istedi. Bu sırada O.İ. ile Önder T. arasında tartışma çıktı. Taksiden inen Gülsema Kalaycı ise fotoğraf çekip, aracın plakasını almak istedi. Şoför Önder T. de beyzbol sopasıyla ikiliye saldırdı. Çevredekiler araya girerek Önder T. sakinleştirildi. Darbedilen Kalaycı ile O.İ. polise giderek şikayetçi oldu.

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Taksi şoförü Önder T. polise verdiği ifadesinde, ikilinin olay günü bir banka önünde inmek istediğini belirterek, "O tarafa dönüş olmadığını söyledim ve bir kafeteryanın önünde kendilerini indirmeyi teklif ettim. 10 metre yürüyüp, yürüyemeyeceklerini sordum. Onlar da kabul etti. Erkek olan kişi, arabadan indiği sırada küfretti. 'Küfrü bana mı ettin?' diye sorunca, 'Evet' dedi. Daha sonra aramızda arbede çıktı. Üzerime atılı iddiaları kabul etmiyorum. Ben de şikayetçiyim" dedi.

Taksi şoförü Önder T. hakkında her iki kişiye yönelik 'Silahla kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle İzmir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 2 Mart’ta görülen duruşmada, Önder T., her iki kişiye yönelik 'Silahla kasten yaralama' suçundan, indirimlerle birlikte 4 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı, 'Silahla tehdit' suçundan ise beraat etti ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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#İzmir#Konak#Beyzbol Sopalı Saldırı

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