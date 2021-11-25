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Beyzbol sopalı maganda

#Kadına Şiddet#Maganda#Esra Nur Olgun
Beyzbol sopalı maganda

Otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur Olgun’u, beyzbol sopasıyla dövmeye kalkıştı.

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ANKARA’da üniversitede acil ve ilkyardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun (20), trafikte 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücü, aracından inip Esra’nın kaskına önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla genç kızın üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek Esra Nur Olgun’u kurtardı. Sürücü, daha sonra aracına binip uzaklaştı. Esra beyzbol sopalı saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Beyzbol sopalı maganda

‘KASKIMA YUMRUK ATTI’

Yaşananları anlatan Esra Nur Olgun, “Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, ‘Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git’ dedi. Kadın olduğumu fark etti. En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı” dedi. 
Olaydan çok etkilendiğini ve sürücüden şikâyetçi olacağını belirten Esra Nur Olgun, “O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil” diye konuştu.

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#Kadına Şiddet#Maganda#Esra Nur Olgun

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