MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyzbol sopalarıyla dövüp çıplak görüntülerini paylaştılar!
GeriGündem Beyzbol sopalarıyla dövüp çıplak görüntülerini paylaştılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Beyzbol sopalarıyla dövüp çıplak görüntülerini paylaştılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyzbol sopalarıyla dövüp çıplak görüntülerini paylaştılar!
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da, husumetli oldukları kişiye beyzbol sopalarıyla saldırıp, çıplak görüntülerini internette yayınlayan 8 kişi, ardından da parasını gasbetti. 8 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ’da 8 kişi, 30 Nisan günü husumetli oldukları kişiyi zorla minibüs bindirerek beyzbol sopaları ve silah kabzasıyla dövdü. Ayrıca çıplak görüntülerini de çektikleri kişinin 570 lirasını gasbeden şüpheliler, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada yayınladı. Şüpheliler, ardından da dövdükleri kişiyi bırakarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede olaya karışan 8 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde pompalı tüfek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle