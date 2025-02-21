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Beyza'yı evinde öldürmüştü! Eski nişanlısını katleden caninin arkadaşlarından 'pes' dedirten ifade

Güncelleme Tarihi:

#Beyza Akdoğan#Nevşehir#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 13:03

Nevşehir'de, tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın, olay gecesi görüştüğü 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arkadaşlarının ifadesine göre katilin eski nişanlısını öldürme niyetinin olmadığını, "Sadece evinin camlarına sıkacaktı" dedikleri öğrenildi.

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Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, olay gecesi katil ile birlikte olan yabancı uyruklu bir kişi ve olay öncesi görüştüğü 2 kişi olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Beyzayı evinde öldürmüştü Eski nişanlısını katleden caninin arkadaşlarından pes dedirten ifade

"SADECE CAMLARINA SIKACAKTI, POLİSİ GÖRÜNCE KORKUP KAÇTIK"

Şüphelilerin alınan ifadesinde; "Mustafa Baltaş ile birlikte olay günü alkol aldık. Daha sonra Mustafa ile birlikte giderek tüfek aldık. Mustafa sadece eski nişanlısının evinin camlarına sıkacaktı. Olay yerine de beraber gittik. Mustafa içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Daha sonra ambulans ve polisleri görünce korkup kaçtım" dedi.

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Beyzayı evinde öldürmüştü Eski nişanlısını katleden caninin arkadaşlarından pes dedirten ifade

OLAY

Olay pazartesi gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'ndeki bir ikamette meydana gelmişti. Mustafa Baltaş (26) arkadaşı ile birlikte alkol aldıktan sonra eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21)’ın evine gitti. Mustafa Baltaş, yanında getirdiği tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti. Beyza Akdoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen katil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra apartmana girerek hem eski nişanlısının hem de kendi canına kıymıştı. Beyza Akdoğan ve katil Mustafa Baltaş’ın apartmana girişleri de güvenlik kameralarına yansımıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Beyzayı evinde öldürmüştü Eski nişanlısını katleden caninin arkadaşlarından pes dedirten ifade

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#Beyza Akdoğan#Nevşehir#Kadın Cinayeti

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