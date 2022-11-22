Beyzanur Özel Fidan'ın ölümünde dikkat çeken bilirkişi raporu! 2'si cinayet, biri intihar dedi

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Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda Ö.F. isimli şahıs, 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli bulunması üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ö.F.'nin yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.

2 BİLİRKİŞİ CİNAYET, BİR BİLİRKİŞİ İSE İNTİHAR ÜZERİNDE DURDU

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, ev hapsinde bulunan Ö.F. ve aileler katıldı.

Olay yerinde yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce rapor sunuldu. Raporda 2 BİLİRKİŞİ olayın cinayet, bir kişi ise intihar olabileceği yönünde görüşünü belirtti.

Maktulün ailesi, sanığın kaçma şüphesi üzerine tutuklanmasını istedi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.F. ise "Davanın başından beri Beyzanur'u ben öldürmediğimi söylüyorum. 20 aydır yargılanıyorum, şu anda ev hapsinde bulunuyorum. Suçsuzum, ben yapsaydım eşim bana tepki verirdi, vücudumda herhangi bir iz olurdu" dedi.

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Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



