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Olay, geÃ§en yÄ±l 21 Mart'ta Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ni arayan Ã–mer Fidan, 3 aylÄ±k eÅŸi Beyzanur Fidan'Ä± yatak odasÄ±nda hareketsiz bulduÄŸu ihbarÄ±nda bulundu. Eve gelen saÄŸlÄ±k ekibi Beyzanur Fidan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼pheli bulunca polis, Ã–mer Fidan'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. EÅŸinin intihar ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Fidan, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Ã–mer Fidan hakkÄ±nda Kocaeli 7'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde â€˜EÅŸi kasten Ã¶ldÃ¼rmekâ€™ suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

DavanÄ±n 17 Mart'ta gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmasÄ±nda dosyayÄ± inceleyen bilirkiÅŸi ifade verdi. Beyzanur Fidan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeleri mahkeme heyetine anlatan bilirkiÅŸi, "OlayÄ±n intihar mÄ±, cinayet mi olduÄŸuna dair yÃ¼zde 100 bir kanaate varamayÄ±z. Ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardÄ±r. YÃ¼zde 51 ihtimalle olayÄ±n intihar olduÄŸu kanaatindeyim" dedi.

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Bunun Ã¼zerine mahkeme heyeti ara karar alÄ±p Ã–mer Fidan'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesine karar verdi.

SES KAYDI Ä°NCELENECEK

DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine bugÃ¼n de devam edildi. DuruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k Ã–mer Fidan, Beyzanur Fidan'Ä±n ailesi ve avukatlar katÄ±ldÄ±. Mahkeme heyetinin Ã¶nceki celselerde talep ettiÄŸi 112 gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Kocaeli Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gÃ¶nderildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Salonda dinlenen kayÄ±tta Ã–mer Fidan'Ä±n telaÅŸlÄ± sesle, "Acil ambulans istiyorum. Ne olur? Beyza, Beyza" dediÄŸi duyuldu. Mahkeme, ses kaydÄ±nÄ±n bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan incelenmesi amacÄ±yla duruÅŸmayÄ± 5 Temmuz'a erteledi.

'KADIN Ã–LÃœMLERÄ°NDE SÃœREÃ‡ TÄ°TÄ°ZLÄ°KLE YÃœRÃœTÃœLMELÄ°'

DuruÅŸma sonrasÄ± Beyzanur Fidan'Ä±n ailesine destek veren KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, Kocaeli Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. AÃ§Ä±klamayÄ± okuyan YazgÄ± Åžahin, "BilirkiÅŸi, Beyzanur'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne 'yÃ¼zde 51 intihar olabilir' dedi. HenÃ¼z ÅŸÃ¼pheler giderilmemesine raÄŸmen geÃ§tiÄŸimiz duruÅŸmada Beyzanur'un evli olduÄŸu erkeÄŸin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi. ÅžÃ¼pheli kadÄ±n Ã¶lÃ¼mlerinde sÃ¼reÃ§ titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeli, faillere cesaret verilmemelidir" dedi.

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'KARDEÅžÄ°M Ä°NTÄ°HAR ETMEYECEK BÄ°R Ä°NSANDI'

Beyzanur'un aÄŸabeyi Berkay Ã–zel, "KardeÅŸim vefat etmeden 15 gÃ¼n Ã¶nce annemi arayarak hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlÄ±yordu. KardeÅŸim anneme Ã–mer Fidan'Ä±n kendisinin boÄŸazÄ±na sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onu nefessiz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de evden apar topar Ã§Ä±karak kardeÅŸimi gidip aldÄ±m. Gece kardeÅŸim Beyzanur, Ã–mer'le konuÅŸmuÅŸ ve bizim evden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu olaydan yaklaÅŸÄ±k 15 gÃ¼n sonra da cenazesini almaya gittik. Ã–mer Fidan, ÅŸiddete meyilli bir insandÄ±r. GeÃ§miÅŸ evliliÄŸinde de kadÄ±na ÅŸiddet, hakaret ve tehditlerinin olduÄŸu biliniyor. Ben kardeÅŸimin intihar etmediÄŸini, Ã–mer tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Benim kardeÅŸim intihar etmeyecek pozitiflikte bir insandÄ±" diye konuÅŸtu.

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'CÄ°NAYET OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORUM'

Beyzanur'un babasÄ± Hasbi Ã–zel ise, "OlayÄ±n cinayet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DÃ¼nyanÄ±n hangi Ã¼lkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet Ã§Ä±kar. Adalete baÅŸtan beri gÃ¼venmiÅŸtim, ÅŸimdi de gÃ¼veniyorum, inÅŸallah adalet bizi yanÄ±ltmaz. Olay gecesi evdeydim, eÅŸim beni kaldÄ±rarak Beyza'nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bu sÃ¼reÃ§te kalp krizi geÃ§irdim" dedi.

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