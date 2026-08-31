Beyza’nın yardım çığlığı

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İstanbul Maltepe’de yaşayan Beyza Okumuş (24) ile Berat Okumuş (26), 2025’in ekim ayında evlendi. İddiaya göre, Beyza Okumuş, severek evlendiği eşi Berat Okumuş tarafından şiddet görmeye başladı. Zamanla eşinin kumar ve uyuşturucu problemlerinin de olduğunu gören Okumuş, annesinin evine yerleşti. Berat Okumuş, evdeki eşyaları spotçuya sattı. Yaşananlardan dolayı eşiyle sürekli tartışan ve darp edilen Beyza Okumuş, bu süre içerisinde bebeğini de kaybetti. Eşi Berat Okumuş’un kendine gönderdiği ses kayıtlarındaki ‘Seni öldüreceğim, dişlerini sökeceğim, vücudunda ağır yara izleri bırakacağım’ gibi ifadeleri sosyal medya hesabında paylaşan Beyza Okumuş, yetkililerden yardım istedi.

‘SEVGİLİYKEN ÇOK FARKLI BİRİSİYDİ’

Yaşadığı süreci Hürriyet’e anlatan Beyza Okumuş şunları söyledi:

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“Sevgiliyken çok farklı birisiydi. Biz düğün hazırlıklarına başladık. Evi ben tuttum, faturalar benim üstümeydi. Ev eşyası almak için mağazaya gittiğimizde de benim annemin kefil olmasını istedi. Ev eşyalarını da ben kendi üstüme aldım. Evlenmeden önce Berat e-ticaret işiyle uğraşıyordu. Evlenip evimize taşındık. Ben çalışıyordum o zamanlar, Berat maaşımı ona vermem için baskı yapıp küfrediyordu. O dönem hamile kalmıştım. Hamile olduğum için işi de bırakmak zorunda kaldım. Berat çalışmıyordu, bu süre zarfında bana sürekli ‘Abinden borç iste, dayından borç iste, 3-5 bir şey bulamaz mıyız’ falan diyordu. Berat’a sürekli sağdan soldan aldığım borç paraları veriyordum. Bu paralarla kumar oynuyordu, uyuşturucu kullanıyordu. Evlenmeden önce hiç böyle kumar, uyuşturucu gibi şeylerini görmedim.

Bu süreçte hamile olduğum için dengem iyice bozuldu zaten. Ev işlerini de yapamadım. Berat o dönem beni aşırı zorbaladı, ‘Sen nasıl kadınsın, tek sen mi hamile kalıyorsun, abartıyorsun bu hamileliği’ diyordu bana. Evde uyuşturucu içiyordu. Çoğu kez darp ediyordu. Bana sürekli şiddet uyguluyordu, hakaret ediyordu, küfrediyordu. Bir gün beyaz eşyalarım, televizyonum, mobilyalar her şey gitmiş. Binadaki komşulardan öğrendim ki Berat bütün eşyaları toplayıp spotçuya satmış. Parasını da ne yaptığını bilmiyorum. Bir tek yatak odamdaki eşyalar vardı onları da aldım. O eşyaların taksitlerini de ben ödüyorum bu arada hâlâ. Evlenirken takılan altınlarımı da Berat’a verdim. Yaklaşık 100 gram altınım hâlâ onda. O altınlara da ne oldu bilmiyorum.

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‘YAŞANANLARDAN DOLAYI BEBEĞİMİ KAYBETTİM’

Bir süre sonra Berat bana ulaşıp tekrar barışmak istediğini söyledi. Bir şans daha istedi. Şile’ye tatile götürdü beni. Sahilde otururken Berat’ın telefonunu kurcaladım. Bir arkadaşlık uygulamasında başka kadınlarla görüntülü konuşmalar yaptığını gördüm. O sahilde biz yine tartıştık. Bayağı hakaretler, küfürler etti insanların içinde. Arabaya bindik aracın içinde de darp etti beni. Sonra oradan direkt karakola gittik. Şikâyetçi olmak istediğimi söyledim. Berat bir memurla yanıma geldi konuşmak için. ‘Senden şikâyetçi olmayacağım, sen de şikâyetçi olma’ dedi. Sabıkası varmış ondan korktu ve ben bu olanlardan sonra öğrendim sabıkası olduğunu da. Şikâyetçi olmadım. Annemlere geri geldim. Berat’ın uzun süre tehditleri hiç bitmedi. Psikolojim alt üst oldu. Borçlar bir yandan, bu olanlar bir yandan. Bir de bu yaşananlardan dolayı düşük yaptım, bebeğimi kaybettim.

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‘5-6 KERE POLİSE GİTTİM’

Sonra Berat bir gün beni aradı ‘Ben şu an firara düştüm, sana zarar vermeden içeriye girmeyeceğim’ dedi. Tekrar karakola gittim. Can güvenliğimden korktum çünkü, bir de ailem var. Annem var, 2 kardeşim daha var onlardan da korktum. Berat, benim karakola gittiğimi duyunca, elinde silahla annemlerin evinin önüne gitmiş. Komşularım da şahit bunlara. Silahla havaya ateş etmiş. ‘Beyza buraya gelsin, onu şöyle yapacağım, böyle yapacağım’ diye tehditler savurmuş. Annem beni aradı ‘Beyza sakın buraya gelme, Berat silahla ateş ediyor sağa sola sana bir şey yapar’ dedi. Bu olaylar 5 ay içerisinde oldu bu arada, ben en az 5-6 kere karakola gidip şikâyetçi oldum ama hiçbir şey yapılmadı maalesef.

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‘NUMARAMI TELEGRAM GRUPLARINDA DAĞITMIŞ’

Benim için bardağı taşıran son damla, Berat’ın benim numaramı Telegram gruplarında dağıtması oldu. ‘Kadın Arayışı’ isimli bir grupta benim numaramı dağıtmış. Bir de benim özel görüntülerimi yabancı bir numaradan aileme atarak ‘Ben Beyza’nın sevgilisiyim, evli olduğunu yeni öğrendim. Beyza bana bu özel fotoğraflarını gönderdi. Kızınıza sahip çıkın’ demiş. Artık ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir yerden de sonuç alamayınca son çare olarak bir video çekip sosyal medyada paylaşarak yardım istedim, sesimi duyurmak istedim. Asla onu aldatmadım, ona namussuzluk yapmadım. Onun adı bile dövme olarak vücudumda, nasıl böyle bir şey yapabileceğimi iddia eder. Berat şu an başka bir suçtan cezaevinde, oradan arayıp hâlâ beni tehdit etmeye devam ediyor. Özel görüntülerimi paylaştığı ve tehdit ettiği için şikâyetçi oldum. Bir yandan da boşanma davası açtım. Diğer kadınlar gibi öldürülmek istemiyorum. Berat içeriden çıkmasın, en ağır cezayı almasını istiyorum.”