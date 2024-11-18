Beyza’nın kâbusu... Boşanmak istemeyen kocadan ölüm tehditleri

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ESKİŞEHİR’de Beyza A., 2022 yılında Ö.A. ile evlendi. Genç kadın evliliğinde yaşadığı sorunlar ve maruz kaldığı psikolojik şiddet ve saldırgan tutumlar nedeniyle boşanma kararı alarak baba evine döndü. İddialara göre, eşinin boşanma kararı aldığını öğrenen genç adam, eşine “Boşanma davası mı açıyorsun, seni bir hafta içerisinde öldürürüm Beyza” şeklinde tehdit mesajı attı. Eşinin boşanma kararından vazgeçirmeye çalışan Ö.A., “Rezillik çıkmasını istemiyorsan güzelce gelirsin, senin gururun yüzünden ailen de gidecek” diye tehdit mesajlarını sürdürdü. Artan tehdit mesajları üzerine genç kadın savcılığa giderek şikâyette bulundu. Ö.A. hakkında, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kadına karşı tehdit’, ’ısrarlı takip’ suçlarında dava açıldı.

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IBANLA TACİZ ETTİ

Beyza A., eşinin kendisine ulaşmaması için elinde geleni yapmaya çalıştı. Ancak, takıntılı koca her seferinde Beyaz A.’ya ulaşmak için bir yol buldu. Birçok kez WhatsApp ve SMS dışında çok sayıda mail gönderdi. Hatta, genç kadının, banka hesabına yine birden fazla kez 0.01 TL göndererek açıklama kısmına mesajlar yazdı, ayrıca eşinin kimlik bilgilerini ve telefon numarasını kullanarak, yasal olmayan bahis sitelerine de üye yaptı. Genç kadın, yasal olmayan kumar sitelerinden telefonuna gelen onay mesajları üzerinden durumdan haberdar oldu. Ö.A.’nın eylemleri bununla da sınırlı kalmadı.

MAİLLİNİ ELE GEÇİRDİ

Genç adam, eşinin kullandığı mail hesaplarını da ele geçirdi. Beyza A., eşinin mail adreslerini ele geçirmesi nedeniyle, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne de ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan şikâyette bulundu. Artan taciz ve tehditler nedeniyle genç kadın, mahkemeye başvurarak koruma tedbiri talebinde bulundu. Aile mahkemesi de 3 ay süreyle, ‘korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi’ şeklinde tedbir kararı aldırdı. Ancak verilen koruma tedbiri de takıntılı kocayı durdurmadı. Genç adamın eylemlerine devam etmesi ve koruma tedbiri ihlal etmesi nedeniyle, 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldı.

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‘DEAD (ÖLÜ) BEYZA’

Bu karar bile genç adamı eylemlerinden vazgeçirmedi. Karardan sonra, Ö.A., “deadbeyza@proton.me (Türkçe anlamıyla ölü Beyza)” isimli bir hesap açıp genç kadına, “yüzüne kezzap atan eski sevgilisi ile evlendi” haberi linkini gönderdi. Bunun üzerine Beyza A., avukatı Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla şüpheli kocaya elektronik kelepçe takılması talebinde bulundu. Elektronik kelepçe başvurusunda, yine Eskişehir’de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan cinayeti hatırlatılarak özetle şöyle denildi:

AYŞE GİBİ OLMASIN

“Taraflar arasında 7 tane savcılık soruşturmasının 2 davası açılmıştır. Görüldüğü üzere Ö.A. uygulanan tazyik hapsine rağmen verilen tedbir kararlarını, kararların süresinin azlığı ve yetersiz kalışı nedeniyle ciddiye almamaktadır. Karşı tarafın her geçen gün daha da artan tehditleri bizde müvekkilin sonunun Ayşe Tuba Arslan gibi olacağı endişesi yaratmaktadır. Ayşe Tuba Arslan’ın ölüme giden süreçte yasadığı talihsiz olaylar ile müvekkilimiz şuan yasadığı olaylar arasında benzerlik bulunmaktadır.”

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Talebi değerlendiren Eskişehir 6. Aile Mahkemesi Ö.A.’a elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Mahkeme, 12 Kasım tarihinden de bu tedbirin kararının uzatılmasına hükmetti.

Boşanma davası ve tarafların birbirleri hakkındaki şikâyetleri sürerken Beyaz A., ilginç bir davayla karşı karşıya kaldı. Genç kadının mail hesabının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ele geçirildiği iddiasıyla şikâyette bulunduğunu bildirmesine rağmen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç bir davaya imza attı. Savcılık, Beyaz A. hakkında Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, şüpheli Beyza’nın kullanmakta olduğu mail hesabından eşine, “Seni 5 gün içerinde sakat bıraktıracağım. Polise gidersen eğer en fazla 3 gün hapis yatarım Ö. ama bu sefer seni sakat değil öldürtürüm bunu da ufak kafana sok :)“ seklinde tehdit ve hakaret içerikli e-postalar attığı iddia edildi. Şüpheli Beyza A. ise ifadesinde eşinin mail hesabını çalıp yasal olmayan bahis sitelerine kayıt yapması nedeniyle şikâyetçi olduğunu, söz konusu mesajı atmadığını iddia etti.

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16 YIL İSTENDİ

Savcılık ise Beyza A., hakkında ‘hakaret’, ‘yağmaya teşebbüs ve ısrarlı takip’ suçlarını islediği gerekçesiyle 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşmanın 21 Ocak 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi.