MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyza'dan yardım çığlığı! Yaşadığı kâbusu anlattı: Ölmek istemiyorum
GeriGündem Beyza'dan yardım çığlığı! Yaşadığı kâbusu anlattı: Ölmek istemiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Beyza'dan yardım çığlığı! Yaşadığı kâbusu anlattı: Ölmek istemiyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyza'dan yardım çığlığı! Yaşadığı kâbusu anlattı: Ölmek istemiyorum

Antalya'da Beyza Yurttaş (24) ayrıldığı sevgilisinin darbettiğini iddia ederken, 'Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.

9
  • Beyzadan yardım çığlığı Sosyal medyada bir anda yayıldı
  • Beyzadan yardım çığlığı Sosyal medyada bir anda yayıldı
  • Beyzadan yardım çığlığı Sosyal medyada bir anda yayıldı
  • Beyzadan yardım çığlığı Sosyal medyada bir anda yayıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi B.Y., 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyza Yurttaş'ın dövüldükten sonra tanınmaz hale geldiğini gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Beyza Yurttaş, tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan içindeki fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından, "Ölmek istemiyorum, bana yardım edin" diye paylaştı.

Buket ölü bulundu Sosyal medya paylaşımı çıktı: Vasiyetim olsun
Buket ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı çıktı: 'Vasiyetim olsun'
Eşi sıcak suyla haşlamıştı Avukattan tepki çeken sözler
Eşi sıcak suyla haşlamıştı! Avukattan tepki çeken sözler

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi