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Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

#Bursa#Orhangazi#Yalova
Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da nöbet çıkışı gittiği evinde rahatsızlanınca götürüldüğü çalıştığı özel hastanede yaşamını yitiren hemşire Beyza Nur Babacan (22), ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Babacan'ın annesi, babası ile kız kardeşi büyük üzüntü yaşadı. Beyza Nur Babacan'ın aort yırtılması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan, Tülay ve Yaşar Babacan çiftinin iki kızından büyüğü olan Beyza Nur Babacan, iki yıl önce hemşirelik bölümününden mezun oldu. Beyza Nur Babacan, aynı yıl Yalova'da özel bir hastanede göreve başladı.

Yalova'da ev kiralayan Beyza Nur Babacan, çalıştığı hastanede önceki gece nöbete kaldı. Dün sabah iş çıkışı dinlenmek için evine giden Beyza Nur Babacan, göğüs bölgesinde ağrı hissedince görev yaptığı hastaneyi aradı.

Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Öğlen saatlerinde hastaneye gelen ve doktor kontrolünden geçirilen Babacan fenalaştı. Beyza Nur Babacan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Daha önce bir rahatsızlığı olmayan Babacan'ın aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Beyza Nur Babacan'ın cenazesi bugün Orhangazi ilçesindeki babaevinde hellalik alınıp, duaların edilmesinden sonra öğlen Hürriyet Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Beyza Nur Babacan, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Babacan'ın annesi, babası ile kız kardeşi büyük üzüntü yaşadı.

Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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#Bursa#Orhangazi#Yalova

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