Beyza mühendislik, kedisi ‘miyav’ okudu: Kedi Barney mezun oldu

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Bursa’dan Ankara’ya üniversite öğrencisi olarak giden 23 yaşındaki Beyza Canbaz, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü’nden bu yaz mezun oldu. Üniversite eğitiminin en kritik son 2 yılını Barney ile geçiren Beyza Canbaz, kedisiyle yollarının kesişme hikâyesini ve birlikte geçirdikleri zamanları şöyle anlattı:

TÜRKÇE ÖĞRETMENİNDEN

“Barney karşıma çıkana kadar kedilerden korkan biriydim. Tahmin edilemez ani hareketleri nedeniyle temastan kaçınır, uzaktan severdim. Birçok tesadüfün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir tanışma bizimkisi. Bursa’daki ortaokulumdan bir öğretmenimin balkonunda bir kedi doğum yapmış ve 3 yavrusu olmuştu. Öğretmenim de o yavrulara yuva arıyordu. Bir gün Ankara’daki öğrenci evime bir arkadaşım yatılı misafir olarak geldi.

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Kahvaltı yaparken rüyasında denizin kenarına vuran, yosunlar içinde kalmış bir sarı kediyi kurtardığını gördüğünü ve kedi sahiplenmek istediğini söyledi.

SEVGİSİ KORKUSUNU YENDİ

Adını da ‘Yosun’ koymaya karar vermişti. Ben de ‘Madem bu rüyayı benim evimde gördün, o zaman öğretmenimin yuva aradığı kedilerden birini düşünebilirsin’ dedim. Öğretmenimle iletişime geçtik. Bursa’ya doğru ‘Yosun’u sahiplenmek için yola çıktık. O gün yavrulardan biri gelip patisini benim dizime koydu. Ben de hem duygusal bir bağ hissettim hem de korkularımın üstüne gidebileceğimi düşündüm. Orada ilk temasımız gerçekleşti ve biz bir kedi sahiplenmek için gittiğimiz Bursa’dan iki kedi sahiplenerek ayrıldık.

SINAVLARA HAZIRLIK

Barney, lisans hayatımın yarısına yetişti. Vize, final dönemleri çok stresliydi ve o her zaman yanımdaydı. Bir proje yetiştirmek için çok gergin olduğum anlarda, bunu anlar gelip kafasını sürterdi. Kitapların arasından ‘pat’ diye kafasını çıkarırdı. Bu da bana ilaç gibi gelirdi.

CÜBBE DİKTİ KEPİNİ VERDİ

Sabahlara kadar ders çalışırken bir yol arkadaşı gibi yanımdan ayrılmazdı. Ben de bu nedenle ‘mezuniyet töreninde kepi de bölüşmeliyiz, diplomanın yarısı onun’ diye düşündüm. Aslında birlikte mezun olduk demek yanlış olmaz. Edebiyata ilgim çok. Aynı zamanda blog yazarıyım. Barney eski Türkçe öğretmenimin evinde doğunca ben de ‘doğduğun ev kaderindir’ mantığından yola çıkarak ‘miyav dili edebiyatı’ndan mezun olduğuna inandım.”

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4.5 MİLYON İZLEME

- Beyza Canbaz “Sosyal medyada birlikte paylaşımlarımız çok ilgi gördü. Bazı videolarımız 4.5 milyon izlendi” dedi.